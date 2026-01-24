Silvia Munarin, professionista nel settore informatico con quindici anni di esperienza, condivide la propria esperienza di colloqui di lavoro sostenuti a partire da settembre 2025. Dopo aver lasciato il precedente lavoro, ha affrontato diverse selezioni, spesso incontrando domande legate alla sua condizione di madre. La testimonianza evidenzia le sfide e le discriminazioni che molte donne con figli devono affrontare nel mercato del lavoro odierno.

Silvia Munarin, manager nel settore informatico e dei software da 15 anni, ha raccontato a Fanpage.it i colloqui di lavoro sostenuti da settembre 2025 dopo aver dovuto lasciare l'azienda con la quale lavorava. "Sono diventata mamma e ora ai colloqui mi sento fare solo domande sui miei figli, a un uomo non accade". Su Tiktok, Silvia ha fatto ascoltare alcuni dei colloqui sostenuti in questi mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

