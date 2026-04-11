Alessia Fenderico | Matteo Paolillo mi ha lasciata accusandomi di volere la fama Coscione? Mai stata gelosa

Da fanpage.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Fenderico ha raccontato a Fanpage.it alcuni dettagli sulla sua relazione con Matteo Paolillo, noto interprete di Mare Fuori. Ha spiegato di essere stata accusata da Paolillo di voler ottenere notorietà e ha dichiarato di non essere mai stata gelosa di Coscione. La cantante ha condiviso i retroscena del loro rapporto, soffermandosi sulle accuse e sui sentimenti vissuti durante il periodo della relazione.

Alessia Fenderico ripercorre a Fanpage.it i retroscena della storia con Matteo Paolillo, volto simbolo di Mare Fuori. Dalle minacce di morte ricevute da una fan ai gossip che accostavano l'attore a Ludovica Coscione, fino alla rottura dopo la convivenza: "Temeva che volessi emergere sfruttando il suo nome. Sono rinata grazie alla terapia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessia Fenderico sulla fine della storia con Matteo Paolillo: “Difficile ritrovare un amore così bello”Alessia Fenderico torna a parlare della sua relazione con Matteo Paolillo, l'attore e cantante simbolo di Mare Fuori.

Matteo Paolillo è fidanzato? Dall’ex Alessia all’ultima misteriosa argentinaDopo la rottura di Matteo Paolillo con la fidanzata Alessia, i fan della serie hanno iniziato a vederlo bene con Ludovica Coscione.

Temi più discussi: Alessia Fenderico sulla fine della storia con Matteo Paolillo: Difficile ritrovare un amore così bello; Mia Goth sull’ex Shia LaBeouf: Non posso fare niente per aiutarlo; Armando Izzo dopo la fine con Raffaella Fico: La mia ex moglie non c'entra. Ho bisogno di una pausa di riflessione; Hilary Duff ha parlato con il suo ex Aaron Carter, morto nel 2022: Ci ha messo in contatto una medium.

alessia fenderico alessia fenderico matteo paolilloAlessia Fenderico sulla fine della storia con Matteo Paolillo: Difficile ritrovare un amore così belloAlessia Fenderico torna a parlare della sua relazione con Matteo Paolillo, l'attore e cantante simbolo di Mare Fuori ... fanpage.it

Matteo Paolillo, chi è la misteriosa fidanzata? «Ci siamo conosciuti all'estero. Sono molto innamorato da due anni»La puntata odierna di Verissimo ha acceso i riflettori su uno dei pettegolezzi più chiacchierati delle ultime settimane, vedendo come protagonista Matteo Paolillo, l'amato interprete di Mare Fuori. ilmessaggero.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.