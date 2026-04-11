Alessia Fenderico | Matteo Paolillo mi ha lasciata accusandomi di volere la fama Coscione? Mai stata gelosa

Alessia Fenderico ha raccontato a Fanpage.it alcuni dettagli sulla sua relazione con Matteo Paolillo, noto interprete di Mare Fuori. Ha spiegato di essere stata accusata da Paolillo di voler ottenere notorietà e ha dichiarato di non essere mai stata gelosa di Coscione. La cantante ha condiviso i retroscena del loro rapporto, soffermandosi sulle accuse e sui sentimenti vissuti durante il periodo della relazione.

Alessia Fenderico ripercorre a Fanpage.it i retroscena della storia con Matteo Paolillo, volto simbolo di Mare Fuori. Dalle minacce di morte ricevute da una fan ai gossip che accostavano l'attore a Ludovica Coscione, fino alla rottura dopo la convivenza: "Temeva che volessi emergere sfruttando il suo nome. Sono rinata grazie alla terapia". 🔗 Leggi su Fanpage.it Alessia Fenderico sulla fine della storia con Matteo Paolillo: “Difficile ritrovare un amore così bello”Alessia Fenderico torna a parlare della sua relazione con Matteo Paolillo, l'attore e cantante simbolo di Mare Fuori. Matteo Paolillo è fidanzato? Dall’ex Alessia all’ultima misteriosa argentinaDopo la rottura di Matteo Paolillo con la fidanzata Alessia, i fan della serie hanno iniziato a vederlo bene con Ludovica Coscione. Temi più discussi: Alessia Fenderico sulla fine della storia con Matteo Paolillo: Difficile ritrovare un amore così bello; Mia Goth sull’ex Shia LaBeouf: Non posso fare niente per aiutarlo; Armando Izzo dopo la fine con Raffaella Fico: La mia ex moglie non c'entra. Ho bisogno di una pausa di riflessione; Hilary Duff ha parlato con il suo ex Aaron Carter, morto nel 2022: Ci ha messo in contatto una medium. Alessia Fenderico sulla fine della storia con Matteo Paolillo: Difficile ritrovare un amore così belloAlessia Fenderico torna a parlare della sua relazione con Matteo Paolillo, l'attore e cantante simbolo di Mare Fuori ... fanpage.it Matteo Paolillo, chi è la misteriosa fidanzata? «Ci siamo conosciuti all'estero. Sono molto innamorato da due anni»La puntata odierna di Verissimo ha acceso i riflettori su uno dei pettegolezzi più chiacchierati delle ultime settimane, vedendo come protagonista Matteo Paolillo, l'amato interprete di Mare Fuori. ilmessaggero.it Alessia Fenderico riflette sulla fine della sua storia con Matteo Paolillo: "Difficile ritrovare un amore così bello". Tre anni dopo, il ricordo di una relazione che l'ha segnata. Cosa ha raccontato: https://fanpa.ge/6PARM - facebook.com facebook