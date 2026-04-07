Alessia Fenderico sulla fine della storia con Matteo Paolillo | Difficile ritrovare un amore così bello

Alessia Fenderico ha ripercorso la fine della sua relazione con Matteo Paolillo, attore e cantante noto per il suo ruolo in una serie televisiva. La cantante ha dichiarato che è stato difficile ritrovare un amore così intenso e bello come quello vissuto con il suo ex partner. Le sue parole sono state condivise in un'intervista, offrendo uno sguardo sulla sua esperienza personale e sui sentimenti legati alla separazione.

Alessia Fenderico torna a parlare della sua relazione con Matteo Paolillo, l'attore e cantante simbolo di Mare Fuori. In un lungo sfogo affidato a TikTok, la giovane napoletana ha riflettuto sulla difficoltà di aprirsi a un altro uomo: "Lui mi ha fatto capire che se una persona vuole vederti, il tempo lo inventa". 🔗 Leggi su Fanpage.it Matteo Paolillo e il presunto flirt con Jacqueline Luna Di Giacomo: “Fa ridere”, la risposta dell’attore al gossipDopo Jacqueline Luna Di Giacomo, anche Matteo Paolillo interviene sul gossip che parlava di un loro flirt. Matteo Paolillo è fidanzato? Dall’ex Alessia all’ultima misteriosa argentinaDopo la rottura di Matteo Paolillo con la fidanzata Alessia, i fan della serie hanno iniziato a vederlo bene con Ludovica Coscione.