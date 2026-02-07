Dopo la rottura con Alessia, Matteo Paolillo viene visto sempre più vicino a Ludovica Coscione. I fan si chiedono se tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, ma l’attore non ha ancora confermato nulla. Intanto, le voci continuano a girare e le occasioni di scoprire qualcosa di più aumentano.

Dopo la rottura di Matteo Paolillo con la fidanzata Alessia, i fan della serie hanno iniziato a vederlo bene con Ludovica Coscione. Edoardo e Teresa, i personaggi che interpretano in “Mare Fuori”, sono legati da un amore indissolubile e c’è chi spera che questo sentimento i due attori lo provino anche fuori dal set. I fan speravano infatti che potesse nascere qualcosa tra loro, ma in una recente intervista, la Coscione ha chiarito in via definitiva il rapporto che c’è tra lei e Matteo. Ludovica Coscione, intervistata nel programma di Rai 3 “Timeline”, tra i diversi argomenti ha parlato anche del suo rapporto con Matteo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Matteo Paolillo è fidanzato? Dall’ex Alessia all’ultima misteriosa argentina

Approfondimenti su Matteo Paolillo Alessia

Matteo Paolillo è un attore italiano noto per il ruolo di Edoardo Conte nella serie Mare Fuori.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Matteo Paolillo Alessia

Argomenti discussi: Matteo Paolillo ha rotto il silenzio sui gossip riguardo a Jacqueline Luna Di Giacomo: ecco le sue parole; Jacqueline Luna Di Giacomo avrebbe tradito Ultimo con Matteo Paolillo: la risposta dell'attore al gossip; Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo e i gossip sul tradimento: Lontano dai rumori; Jonny Pescaglini: La carne era cruda? Da noi si mangia così, la bistecca è il mio piatto. Il primo bacio? Alla sorella della mia ragazza.

Matteo Paolillo ha una fidanzata?/ Baci e coccole in Costiera Amalfitana con una giovane misteriosaMatteo Paolillo ha una fidanzata? Il gossip su Jacqueline Luna Di Giacomo solamente pochi giorni fa, poi smentito proprio da lui ... ilsussidiario.net

Matteo Paolillo, sta davvero con Jacqueline Luna Di Giacomo (fidanzata di Ultimo)? A Verissimo si racconta da Mare Fuori al nuovo Io+TeFascino da antieroe, intensità da attore di scuola e una vena musicale che Mare Fuori ha trasformato in pop culture. Matteo Paolillo è un volto che il pubblico ha adottato in ... ilmessaggero.it

Uscire da un personaggio che ha segnato un’epoca non è mai semplice. Matteo Paolillo lo sa bene, e proprio per questo il suo percorso dopo Mare Fuori appare tutt’altro che improvvisato. A distanza di tempo dall’addio alla serie che lo ha reso un volto famili facebook

#ultimo e #jacqueline luna di giacomo in crisi per #matteo paolillo Lui smentisce tutto: «Non c'è niente di vero» x.com