Un incidente frontale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla nuova strada del Santo, lungo la Regionale 308 al confine tra Loreggia e un comune limitrofo. L’impatto ha coinvolto un camion e un autocarro, provocando la morte di un uomo di 50 anni e il ferimento grave di una donna. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

LOREGGIA (PADOVA) - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla Regionale 308, nota anche come nuova strada del Santo, al confine tra Loreggia (Padova) e Resana (Treviso). I veicoli coinvolti, sono un camion che trasportava alluminio, un autocarro frigorifero e un'automobile. Il drammatico bilancio è di un morto e tre feriti. La vittima è Alessandro Berdin, 50enne di Dueville (Vicenza) che era alla guida del mezzo pesante. Gravissime le condizioni della donna che invece guidava l'autocarro, elitrasportata all'ospedale di Treviso. I soccorsi Sul posto l'ambulanza da Castelfranco e l'elisoccorso Leone 1 da Treviso oltre ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra camion e autocarro sulla nuova strada del Santo. Morto un 50enne, gravissima una donna

Incidente frontale tra camion e autocarro sulla nuova strada del Santo. Morto un 50enne, gravissima una donna. Regionale chiusa e codeLOREGGIA (PADOVA) - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla Regionale 308, nota anche come nuova strada...

Incidente frontale tra camion sulla nuova strada del Santo, un morto e tre feriti. Uno è in fin di vitaLOREGGIA (PADOVA) - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla Regionale 308, nota anche come nuova strada...

INCIDENTE SPAVENTOSO TRA CAMION SULL'A1: UN MORTO E FEIRTI. I MEZZI TOTALMENTE DISTRUTTI

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