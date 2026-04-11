Alcaraz-Vacherot la notizia da Montecarlo poco fa | sogno spezzato

Alcaraz ha vinto il match contro Vacherot con i punteggi di 6-4, 6-4 durante le giornate del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 a Montecarlo. Con questa vittoria, si è qualificato per la finale del torneo, dove affronterà Jannik Sinner. La partita si è svolta poco fa, confermando la sua presenza tra i finalisti dell’evento tennistico.

Montecarlo, Rolex Monte-Carlo Masters 2026: Carlos Alcaraz ha battuto Valentin Vacherot con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando l’accesso alla finale contro Jannik Sinner. La sfida decisiva assegnerà il titolo e metterà in palio anche la vetta del ranking mondiale. Si interrompe così il percorso del padrone di casa Vacherot: sogno spezzato per il tennista francese, protagonista di un torneo che gli consentirà comunque di salire al numero 17 del mondo a partire da lunedì 13 aprile. Nel match, Alcaraz ha attraversato alcuni momenti di calo, senza però perdere il controllo complessivo dell’incontro. Primo set: un break indirizza il parziale. L’avvio del match scorre con entrambi i giocatori solidi nei rispettivi turni di servizio.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Alcaraz-Vacherot, la notizia da Montecarlo poco fa: sogno spezzato Leggi anche: Montecarlo, oggi semifinale Alcaraz-Vacherot – Il match in diretta Sinner quando gioca a Montecarlo? La finale con Alcaraz o Vacherot: orario, dove vederla (in chiaro)Jannik Sinner in versione deluxe, travolge Zverev in due set (6-1, 6-4) in un'ora e 22 minuti e fa sembrare tutto estremamente facile contro il...