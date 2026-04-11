Carlos Alcaraz ha analizzato le prestazioni di Jannik Sinner, dichiarando di aver visionato alcuni video per comprendere le sue evoluzioni e miglioramenti recenti. I due tennisti si apprestano a confrontarsi nella finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, una sfida molto attesa considerando la loro presenza tra i principali protagonisti del torneo. Entrambi sono alla ricerca della vittoria, senza uno specifico favorito in questa occasione.

La finale più attesa, come del resto accade quando entrambi sono ai nastri di partenza di un torneo: sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz a sfidare Jannik Sinner nell’ultimo atto dell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo. Sul piatto ci sarà, oltre al titolo, anche il numero 1 del ranking mondiale: il tennista iberico in conferenza stampa ha ovviamente parlato del confronto di domani con l’azzurro. Lo spagnolo ha fatto i compiti a casa in vista della finale contro il tennista italiano: “ Sarà la nostra diciassettesima partita, lo conosco piuttosto bene. Ho guardato le sue partite, so in cosa è migliorato e cosa sta facendo bene. Non c’è un favorito contro di lui, posso perdere contro di lui su qualsiasi superficie.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alcaraz ha studiato Sinner: “Ho guardato i video, so cosa ha migliorato. Non c’è un favorito”

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