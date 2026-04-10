Carlos Alcaraz | Ruberei due colpi a Jannik Sinner E’ migliorato nella smorzata forse guarda i miei video

Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner in semifinale al Monte-Carlo Country Club, raggiungendo la sua 300ª vittoria nel circuito maggiore. Durante l’incontro, lo spagnolo ha dichiarato di aver migliorato la sua smorzata e di pensare che Sinner possa aver guardato i suoi video. La giornata ha segnato una conferma per il tennista, che ha manifestato sensazioni di crescita sul campo.

Semifinale centrata, 300ª vittoria nel circuito maggiore e sensazioni in netta crescita: il venerdì di Carlos Alcaraz al Monte-Carlo Country Club ha il sapore della conferma. Un anno dopo, lo spagnolo torna tra i migliori quattro nel Principato travolgendo Alexander Bublik per 6-3 6-0 in appena un’ora, firmando un successo rotondo – il numero 300 in carriera a livello ATP – nel primo confronto diretto con il kazako, rimasto in partita solo fino a metà del primo set. In conferenza stampa, Alcaraz si concede con il sorriso di chi ha raggiunto un traguardo importante senza perdere di vista la strada. Alla domanda sulle tre vittorie più significative, non ha dubbi: “ La prima è sempre speciale: direi la mia prima vittoria ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Ruberei due colpi a Jannik Sinner. E’ migliorato nella smorzata, forse guarda i miei video” Jannik Sinner avvicina Carlos Alcaraz nella ATP Race: la nuova classifica e come può cambiare a MiamiJannik Sinner occupa il secondo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la... Jannik Sinner spicca nella classifica della qualità dei colpi dell’ATP: l’azzurro meglio di AlcarazDopo i primi due mesi e mezzo della stagione 2026, le rilevazioni di Tennis Insights — sviluppate in collaborazione con TennisViz — offrono una... Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner – Court Level Highlights (Six Kings Slam 2025) Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Alcaraz: Ruberei a Sinner il timing sulla palla e le transizioni difensiveLe parole dello spagnolo, in conferenza stampa, dopo il successo in due set su Alexander Bublik nei quarti di finale ... spaziotennis.com Atp Montecarlo 2026, Alcaraz in semifinale: battuto BublikCarlos Alcaraz accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, proprio come è riuscito anche a Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha battuto in due ... lapresse.it