Nei pressi della chiesa di Santa Maria dei Barbuti a Fratte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere rami spezzati e pericolanti. L'intervento si è reso necessario a causa di alberi che rappresentavano un potenziale rischio per la sicurezza dei passanti e delle strutture vicine. La zona è stata messa in sicurezza per evitare eventuali incidenti.

Vigili del Fuoco all’opera per rimuovere dei rami spezzati pericolanti nei pressi della chiesa di Santa Maria dei Barbuti a Fratte. Probabilmente a causa dei venti degli scorsi giorni i passanti hanno individuato dei rami pericolosamente in bilico ed hanno contattato la sala operativa dei caschi rossi. Intervenuta la squadra della sede centrale di Salerno con autoscala. Le operazioni di messa in sicurezza sono state necessarie anche per la frequentazione della zona da parte dei parrocchiani. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alberi pericolanti nei pressi della Chiesa, Vigili del Fuoco all’opera

Vento forte, alberi pericolanti a Basilicanova: vigili del fuoco al lavoroIl forte vento, in corso dalle prime ore della mattinata, ha provocato alcuni disagi.

Alberi pericolanti, guaine sollevate e cornicioni a rischio crollo per il vento: 30 interventi dei vigili del fuocoIl forte vento che ha interessato la provincia di Caserta nelle ultime ore ha provocato numerosi danni a strutture e aree pubbliche, rendendo...