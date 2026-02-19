Vento forte alberi pericolanti a Basilicanova | vigili del fuoco al lavoro
A Basilicanova, il vento forte ha causato alberi pericolanti e danni alle abitazioni. Le raffiche intense, che sono aumentate nelle prime ore del mattino, hanno spazzato via rami e abbattuto alcuni alberi lungo le strade principali. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza le zone interessate e rimuovere i pericoli. Nessuna persona è rimasta ferita, ma alcune vie sono ancora chiuse al traffico. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.
Il forte vento, in corso dalle prime ore della mattinata, ha provocato alcuni disagi. La situazione è comunque sotto controllo. I vigili del fuoco di Parma sono al lavoro, nella tarda mattinata di giovedì 19 febbraio, per la messa in sicurezza di alcuni alberi pericolanti nella zona di Basilicanova. Una squadra di operatori del 115 è infatti partita dalla caserma di via Chiavari per effettuare l'intervento. Al momento non sono segnalati altri problemi. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Rigenerazione che unisce la comunità: il nuovo volto del Parco di via Verona.🔗 Leggi su Parmatoday.it
