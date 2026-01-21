Alberi pericolanti guaine sollevate e cornicioni a rischio crollo per il vento | 30 interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo nella provincia di Caserta ha causato danni a diverse strutture pubbliche e aree urbane. Alberi pericolanti, guaine sollevate e cornicioni a rischio crollo hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato circa 30 interventi per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori rischi.

