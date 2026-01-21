Alberi pericolanti guaine sollevate e cornicioni a rischio crollo per il vento | 30 interventi dei vigili del fuoco
Il maltempo nella provincia di Caserta ha causato danni a diverse strutture pubbliche e aree urbane. Alberi pericolanti, guaine sollevate e cornicioni a rischio crollo hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato circa 30 interventi per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori rischi.
Il forte vento che ha interessato la provincia di Caserta nelle ultime ore ha provocato numerosi danni a strutture e aree pubbliche, rendendo necessari interventi urgenti da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta.Già da ieri i pompieri sono stati impegnati in operazioni di.🔗 Leggi su Casertanews.it
