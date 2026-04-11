Il 11 aprile 2026, ad Alberese, si festeggiano i 60 anni di matrimonio tra Giorgio Maggiotto ed Emma Montin. La coppia ha trascorso tutto questo tempo tra attività legate alla terra e alla natura. La comunità locale si prepara a celebrare questo anniversario, che rappresenta un lungo percorso condiviso nel tempo. La ricorrenza sottolinea il legame duraturo tra i due e la loro presenza nel territorio.

L’11 aprile 2026, la comunità di Alberese celebra un traguardo che sfida il tempo: Giorgio Maggiotto ed Emma Montin festeggiano sessant’anni di vita insieme. La coppia, che ha costruito il proprio percorso tra le terre della Maremma, raggiunge oggi le nozze di diamante, un momento di profonda condivisione che vede protagonista una famiglia nutrita da tre figli, due nuore, un genero e cinque nipoti. Radici venete e identità maremmana: l’evoluzione di un nucleo familiare. Sebbene le origini di Giorgio ed Emma affondino nel territorio veneto, la loro storia si è intrecciata indissolubilmente con la realtà di Grosseto, dove sono nati e cresciuti. Questo spostamento geografico non è stato solo un cambio di residenza, ma una vera e propria integrazione in un tessuto sociale nuovo, dove hanno saputo piantare radici profonde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alberese, amore eterno: 60 anni di vita e lavoro tra terra e natura

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