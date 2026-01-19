Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti | 12 anni d’amore una vita insieme e un mito eterno

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti hanno condiviso una relazione durata dodici anni, iniziata nel 1960, e un importante percorso professionale. La loro collaborazione ha contribuito a definire l’eccellenza nel mondo della moda, lasciando un’impronta duratura nel settore. La loro storia rappresenta un esempio di partnership tra vita privata e lavoro, caratterizzata da rispetto e condivisione di obiettivi comuni.

Dal loro primo incontro, nel 1960, Valentino Garavani e e il suo ex compagno Giancarlo Giammetti hanno condiviso una relazione sentimentale di dodici anni e un sodalizio professionale e affettivo che è proseguito fino alla scomparsa dello stilista. Una relazione vissuta con riservatezza e confermata solo nel 2004. Giammetti è stato al fianco di Valentino, imparando sul campo e contribuendo a costruire un mito dell’eccellenza che ha segnato la storia dell’alta moda italiana. Nato il 5 Febbraio del 1942, Giammetti, come racconta Vogue, ha vissuto l’infanzia in una Roma occupata dai nazisti, aspettando inconsapevolmente che prima o poi potesse accadergli qualcosa di bello. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

