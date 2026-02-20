Federazione Italiana Baseball Softball e Allianz insieme fino al 2029 con sponsorizzazione delle Nazionali Élite di Baseball e Softball
La Federazione Italiana Baseball Softball ha firmato un accordo con Allianz, che durerà fino al 2029, a causa della volontà di rafforzare la crescita dello sport in Italia. Allianz diventa il main sponsor delle Nazionali di Baseball e Softball, partecipando anche a tornei internazionali come Europei, Mondiali e i Giochi di Los Angeles 2028. La collaborazione prevede il supporto finanziario e logistico per le atlete e gli atleti Azzurri. La partnership si basa sulla volontà di consolidare la presenza dello sport nel panorama nazionale e internazionale.
La Federazione Italiana Baseball Softball e Allianz annunciano una nuova partnership, suggellata dall’accordo quadriennale di sponsorizzazione che li vedrà insieme fino alla stagione sportiva 2029. Il gruppo assicurativo sarà Main Sponsor delle Squadre Nazionali Élite di Baseball e Softball e accompagnerà le atlete Azzurre e gli Azzurri nei principali tornei internazionali, tra cui Europei, Mondiali e il percorso per raggiungere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028. “Siamo entusiasti di affiancare il nostro nome ad un partner importante e di grande prestigio come Allianz. Quando infatti si parla di Allianz si parla di una realtà conosciuta a livello internazionale che incarna valori per noi importanti come impegno, passione, affidabilità, responsabilità e visione a lungo termine.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
