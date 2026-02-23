Automobile Club Milano Meda Avvicinare giovani a guida sicura e motorsport

L'Automobile Club Milano ha deciso di avvicinare i giovani alla guida sicura e al motorsport per contrastare l’aumento degli incidenti stradali tra i più giovani. Per farlo, ha creato programmi di formazione e attività pratiche presso l’autodromo di Meda, costruito in appena 120 giorni e che ancora oggi accoglie il Gran Premio d’Italia. Questa iniziativa mira a coinvolgere i ragazzi in modo diretto e concreto, sperando di migliorare il loro comportamento sulla strada.

MILANO (ITALPRESS) – Centoventitrè anni di storia, 42.000 soci e un autodromo costruito in soli 120 giorni che ancora oggi ospita il Gran Premio d’Italia. L’Automobile Club Milano è molto più di un’associazione: è un pezzo d’identità della città e del motorsport mondiale. A raccontarne presente e futuro è Pietro Meda, 18º presidente dell’AC Milano, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “Siamo l’Automobile Club che ha espresso più campioni del mondo di Formula 1”, esordisce Meda con orgoglio. Un primato che affonda le radici in una tradizione unica: fu proprio un gruppo di visionari legati all’AC Milano a realizzare l’autodromo di Monza in appena 120 giorni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Pietro Meda alla presidenza dell’Automobile Club MilanoPietro Meda è il nuovo presidente dell’Automobile Club Milano.

Pietro Meda è il nuovo presidente dell'Automobile Club Milano: succede a Geronimo La RussaPietro Meda è il nuovo presidente dell'Automobile Club Milano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: IL 14 MARZO QUARTA EDIZIONE DEL CORSO DI REGOLARITÀ SU PRESSOSTATO ORGANIZZATA DA ACM; Giuseppe Redaelli resta al timone dell'Autodromo Nazionale Monza; Passeggiata e parterre verde, presentato a Palazzo Marino il progetto per riqualificare via Marina; Autodromo di Monza, nuovo Consiglio di amministrazione di Sias: Giuseppe Redaelli riconfermato presidente.

Automobile Club Milano, Meda Avvicinare giovani a guida sicura e motorsportMILANO (ITALPRESS) – Centoventitrè anni di storia, 42.000 soci e un autodromo costruito in soli 120 giorni che ancora oggi ospita il Gran Premio d’Italia. L’Automobile Club Milano è molto più di un’as ... msn.com

Pietro Meda è il nuovo Presidente di Automobile Club MilanoL’Avvocato Pietro Meda è il nuovo Presidente di Automobile Club Milano. L’elezione è avvenuta nella prima mattinata di venerd&igr ... monza-news.it

L’Automobile Club Arezzo ha celebrato i suoi i campioni - facebook.com facebook