L' intelligenza artificiale vista da Alessandro Cattelan | alle ' Muse' il nuovo spettacolo Benvenuto nell' AI

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga ANCONA – Dopo il successo riscosso lo scorso autunno, con una serie di sold out in tutta Italia, Alessandro Cattelan ritorna a teatro con nuove date del suo spettacolo “Benvenuto nell’AI!”. Partendo dal nostro rapporto di diffidenza verso l’AI, ci si interroga sulle relazioni umane, familiari, sulle mode imperanti e su come, a un essere potenzialmente perfetto come l’uomo artificiale, ciò che manca per essere veramente “umano” siano forse proprio le nostre debolezze. Se al centro del primo tour teatrale, “Salutava Sempre”, Cattelan metteva in scena il proprio funerale per poter essere un uomo finalmente libero di dire quello che realmente pensava — “tanto sono già morto” — qui le riflessioni ironiche e disincantate sono quelle del presente di ogni giorno, partendo da una A. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

