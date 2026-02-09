Meraviglie di un mare ferito | al Circolo velico la presentazione del libro di Giuseppe Notarbartolo di Sciara

Questa domenica a Palermo, al Circolo Velico Sferracavallo, si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Notarbartolo di Sciara,

“Meraviglie di un mare ferito” è il libro di Giuseppe Notarbartolo di Sciara che sarà presentato a Palermo al Circolo Velico Sferracavallo domenica 15 febbraio 2026 alle ore 10.30 in occasione della Giornata mondiale delle balene. Dopo il benvenuto del presidente del Circolo Velico Sferracavallo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Notarbartolo di Sciara

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Notarbartolo di Sciara

Il borgo delle meraviglie: arte, spiritualità e panorami mozzafiato a picco sul mareQuesto borgo è un’antica meraviglia che racchiude bellezza, spiritualità, arte e cultura: vale la pena di vederlo almeno una volta nella vita. Nel cuore del promontorio del Gargano sorge Monte ... blitzquotidiano.it

Mediterraneo il mare paradigma da cui ripartire nel libro di Notarbartolo di SciaraC’era una vecchia leggenda che i pescatori di Capri raccontavano ai bambini. Parlava di uno strano animale che viveva in una grotta e, di notte, lasciava il suo rifugio per andare tra i campi a rubare ... repubblica.it

Domenica 15 febbraio alle 10.30, al Circolo Velico Sferracavallo di Palermo (via Plauto 27), Giuseppe Notarbartolo di Sciara presenta “Meraviglie di un mare ferito. Viaggio di un ecologo intorno al Mediterraneo”. Un incontro per raccontare il Mediterraneo at facebook