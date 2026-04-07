in sala dal 29 aprile il diavolo veste prada 2 nel trailer finale la canzone originale di lady gaga e doechii il video di amicait

Dal 29 aprile arriva nelle sale italiane Il Diavolo Veste Prada 2. Il trailer finale del film presenta la canzone originale Runway, interpretata da Lady Gaga e Doechii. Il video promozionale è stato pubblicato su Amica.it. La pellicola rappresenta il seguito del film del 2006, con nuovi personaggi e trame legate all'universo della moda.

(askanews) – Ecco il trailer finale de Il Diavolo Veste Prada 2, con la canzone originale Runway interpretata da Lady Gaga e Doechii. Il film arriverà nelle sale italiane il 29 aprile. Il tour mondiale, iniziato nei giorni scorsi a Città del Messico, ha portato in questi giorni Meryl Streep e Anne Hathaway a Tokyo. Poi proseguirà nelle città di Seoul e Shangai, per continuare con la prima mondiale a New York e concludersi con la premiere europea a Londra. GUARDA LE FOTO Il Diavolo veste Prada: la Fashion Evolution di Andy. A quasi vent’anni dalle loro interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del film del 2006. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In sala dal 29 aprile Il Diavolo Veste Prada 2. Nel trailer finale, la canzone originale di Lady Gaga e Doechii. Il video di Amica.it

Il diavolo veste Prada 2: il trailer finale con il brano "Runway" di Lady GagaÈ tutto pronto per il grande ritorno al cinema di Miranda Priestley e Andy Sachs.

Leggi anche: Il Diavolo veste Prada 2: il trailer finale sfila sulle note di Lady Gaga mentre inizia il tour mondiale

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2, il tour di Streep e Hathaway e quando esce il film in Italia; The drama, Il diavolo veste Prada 2, Michael e tutti gli altri film ad aprile al cinema; Dal sogno alla realtà: il designer siciliano che ha conquistato Il Diavolo veste Prada 2; Il Diavolo veste Prada 2, la sfilata di Anne Hathaway e Meryl Streep in Messico. FOTO.

Il Diavolo veste Prada 2: l’atteso sequel si prepara all’uscita tra grandi novitàMancano pochi giorni per uno degli eventi cinematografici dell’anno: il primo teaser in appena ventiquattro ore ha superato il record di 181 milioni di visualizzazioni ... unionesarda.it

Il fenomeno Il Diavolo Veste Prada sulla cover del nuovo Fortune EntertainmentNumeri, tendenze, curiosità, approfondimenti sull’evento cinematografico dell’anno, al cinema dal 29 aprile. La copertina di Fortune Italia Entertainment di Aprile 2026 è dedicata a Il Diavolo Veste ... fortuneita.com

Emily ha un nuovo mantra: “I ponti che brucio illuminino il mio cammino”. Il trailer finale di Il Diavolo Veste Prada 2 è arrivato online, ma non è stato ancora svelato Kenneth Branagh nei panni del marito di Miranda Priestley. In compenso, possiamo ascoltare u - facebook.com facebook

Parte dal Messico il tour internazionale de 'Il Diavolo veste Prada 2' con Meryl Streep e Anne Hathaway. Il sequel sarà nelle sale italiane dal 29 aprile #TheDevilWearsPrada2 @20thcentury @DisneyIT x.com