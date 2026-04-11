Il 15enne che sogna le stelle e il 18enne che dedica il suo tempo ad aiutare i bambini sono tra i giovani premiati dal presidente della Repubblica con l’attestato di “Alfiere della Repubblica”. L’evento si è svolto a Firenze l’11 aprile 2026, in occasione della consegna di 28 riconoscimenti a ragazzi che si sono distinti per comportamenti civici, altruismo e solidarietà. La cerimonia ha coinvolto le autorità e le famiglie dei giovani premiati.

Firenze, 11 aprile 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 attestati d’onore di “ Alfiere della Repubblica ” a giovani che si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Sperimentare e comunicare la solidarietà”. Le motivazioni degli attestati. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA Nelle motivazioni con cui sono stati conferiti i premi si legge che nonostante nei confronti degli adolescenti “persista un luogo comune che li descrive come distanti dall’impegno sociale, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 15enne che sogna le stelle, il 18enne che aiuta i bambini: Tommaso e Ludovico, tra i nuovi Alfieri della Repubblica

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