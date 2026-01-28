Protetto | Dall’hi-tech ai super conglomerati | così il Vietnam pianifica la sua crescita economica

Il Vietnam punta a far crescere la sua economia puntando su tecnologia e grandi aziende. Il governo ha in programma di sostenere le imprese locali e attirare investimenti stranieri, sperando di trasformare il paese in un centro economico importante in Asia. Le aziende hi-tech e i super conglomerati sono al centro di questa strategia, con l’obiettivo di creare posti di lavoro e sviluppare nuove industrie. La strada non sarà facile, ma il governo è deciso a spingere in avanti questa trasformazione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.