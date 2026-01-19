Museo Archeologico | si inaugura il nuovo spazio dedicato all' allattamento

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria apre un nuovo spazio dedicato all’allattamento, il Cipì Soroptimist Baby Point, inaugurato giovedì 22 gennaio alle ore 18. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Soroptimist International d’Italia – Club Reggio Calabria, mira a offrire un ambiente accogliente e funzionale per le mamme che desiderano allattare i propri bambini, promuovendo un approccio inclusivo e sostenibile.

Nel Comune di Scandicci c'è un nuovo spazio dedicato all’allattamento

Nel Comune di Scandicci è stato inaugurato oggi, giovedì 15 gennaio, il nuovo Baby Pit Stop Unicef, situato presso il Punto Comune nel palazzo comunale. Questo spazio è pensato per offrire un punto di ristoro e di conforto alle mamme in allattamento, promuovendo l’accoglienza e il sostegno alle famiglie della comunità.

Arezzo: venerdì si inaugura nuovo “Spazio Enel”

Venerdì 16 gennaio alle 11:00, ad Arezzo, si terrà l’inaugurazione del nuovo Spazio Enel in via Campo di Marte, 5. La struttura offre servizi per clienti e cittadini, garantendo un punto di riferimento locale per le esigenze energetiche e di assistenza. L’apertura rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità e la qualità del servizio nella zona.

