Le aziende agricole nel distretto di Pistoia si trovano ad affrontare una situazione difficile con l’avvio della nuova stagione, a causa di un forte aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dei costi energetici. Questa escalation influisce sui costi di produzione e sulle operazioni agricole quotidiane, creando preoccupazioni tra gli agricoltori locali. La situazione si presenta come una delle più complicate degli ultimi anni per il settore agricolo della zona.

Le aziende agricole del distretto pistoiese affrontano una sfida economica senza precedenti con l’inizio della nuova stagione dei lavori nei campi, a causa di un violento rincaro dei costi energetici e dei prodotti per la nutrizione del suolo. L’impennata dei prezzi dei fertilizzanti, che in alcuni casi ha superato la soglia del 40%, unita al costo crescente del gasolio, sta mettendo a rischio la tenuta finanziaria di settori chiave come il florovivaismo, l’orticoltura e gli allevamenti. L’impatto diretto sui costi di produzione e sulla qualità agricola. La gestione delle colture nel territorio di Pistoia si trova davanti a un bivio operativo dovuto all’aumento dei prezzi di sostanze indispensabili come l’urea e i concimi azotati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltura a Pistoia in crisi: i costi dei fertilizzanti esplodono

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