Nel parmense, il settore agricolo segnala un aumento dei costi di produzione a causa dell'incremento dei prezzi di fertilizzanti e materie prime. La preoccupazione riguarda l'impatto economico sui produttori, con possibili ripercussioni sulla gestione delle colture nei prossimi mesi. La questione ha attirato l'attenzione degli operatori locali, che monitorano attentamente l'andamento dei prezzi nel mercato agricolo.

Da Confagricoltura Parma e Coldiretti preoccupazione per gli effetti della crisi energetica: "A rischio produzioni e prossime campagne" Cresce la preoccupazione nel mondo agricolo parmense per l’aumento dei costi di produzione, con effetti che potrebbero farsi sentire già nei prossimi mesi. A lanciare l’allarme è Roberto Gelfi, presidente di Confagricoltura Parma. «Stiamo rischiando forti rincari anche per i fertilizzanti, soprattutto quelli azotati, con una possibile carenza sul mercato», spiega Gelfi. Una situazione che sta già incidendo sui prezzi delle materie prime agricole, come il mais, elemento centrale per l’alimentazione degli allevamenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Agricoltura, allarme costi: "Rincari su fertilizzanti e materie prime"

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