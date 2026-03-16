Terra del Sole esasperata Altra rissa fuori dal castello | ferito | Dopo Pasqua stop agli eventi

Terra del Sole si è svegliata dopo una notte di scontri e atti di vandalismo, con una rissa fuori dal castello che ha lasciato un ferito. La situazione ha portato alla decisione di sospendere gli eventi programmati dopo le festività pasquali. La località si trova in uno stato di tensione crescente dopo le ripetute azioni di disturbo avvenute nelle ultime ore.

Una notte di scorribande, risse, atti di vandalismo. Ieri mattina Terra del Sole si è svegliata in preda al caos, tra frantumi di bottiglie disseminati per strada e nei borghi, alcune auto danneggiate e con specchietti rotti, vomito e persino sangue sull’asfalto: giovani e giovanissimi hanno messo sottosopra il cuore cittadino provocando attimi di paura. Non si tratta di un episodio isolato: anche un paio di settimane fa il litigio tra alcuni balordi aveva fatto tenere il fiato sospeso ai residenti nel Borgo Fiorentino. Sabato sera, in particolare, un ragazzo si sarebbe ferito con del vetro di bottiglia, perdendo copiosamente sangue: la dinamica – sulla quale indagano i carabinieri – è ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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