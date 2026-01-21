In Piemonte 670.000 euro contro la violenza di genere Chiarelli | Lavoro elemento chiave per uscire dalla condizione di violenza
In Piemonte, circa 670.000 euro saranno destinati dalla Regione a iniziative contro la violenza di genere. Questo investimento mira a promuovere progetti di prevenzione e contrasto, riconoscendo l’importanza del lavoro come strumento fondamentale per uscire dalla condizione di violenza. La Regione Piemonte conferma così il suo impegno nel sostenere azioni concrete per tutelare le donne e prevenire le forme di violenza maschile.
Circa 670.000 euro verranno destinati dalla Regione Piemonte a progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile sulle donne. I fondi, riferiti agli anni 2025 e 2026, saranno impiegati per sostenere interventi sul territorio attraverso una rete di enti locali, scuole, associazioni e servizi. Il finanziamento rientra nell’ambito del Piano strategico nazionale e trova riferimento nella legge regionale 4 del 2016. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
