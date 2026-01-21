In Piemonte 670.000 euro contro la violenza di genere Chiarelli | Lavoro elemento chiave per uscire dalla condizione di violenza

In Piemonte, circa 670.000 euro saranno destinati dalla Regione a iniziative contro la violenza di genere. Questo investimento mira a promuovere progetti di prevenzione e contrasto, riconoscendo l’importanza del lavoro come strumento fondamentale per uscire dalla condizione di violenza. La Regione Piemonte conferma così il suo impegno nel sostenere azioni concrete per tutelare le donne e prevenire le forme di violenza maschile.

