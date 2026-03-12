18mila aggressioni | il personale sanitario sotto assedio

Nel 2025, il personale sanitario ha subito quasi 18.000 episodi di violenza, un numero che conferma la diffusione di un problema ormai consolidato. I dati indicano che gli atti di aggressione sono rimasti stabili rispetto all’anno precedente, evidenziando una situazione di forte criticità che coinvolge medici, infermieri e tutto il personale delle strutture sanitarie.

Quasi 18.000 episodi di violenza hanno colpito il personale sanitario nel corso del 2025, confermando un problema strutturale che non mostra segni di attenuazione rispetto all'anno precedente. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha definito il fenomeno inaccettabile e ha annunciato l'inasprimento delle pene per gli aggressori, includendo l'arresto in flagranza differita come misura di deterrenza immediata. I dati emergono dalla Relazione annuale dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, pubblicata dal ministero della Salute in occasione della Giornata nazionale dedicata alla prevenzione.