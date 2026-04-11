A Trento, un uomo già conosciuto alle forze dell’ordine è stato fermato dai Carabinieri dopo aver tentato di rapinare un minore su un autobus. L’uomo ha cercato di sottrarre con forza il cellulare al ragazzo durante il viaggio. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo l’episodio, che si è verificato in una corsa pubblica. Il soggetto è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dai Carabinieri a Trento dopo aver tentato di sottrarre con la forza il cellulare a un minorenne durante una corsa in autobus. L’aggressione, avvenuta nei pressi della fermata di Piedicastello, si è conclusa con l’arresto del sospettato grazie alla prontezza di un passeggero che ha impedito la fuga dell’aggressore. Dinamica dell’aggressione e intervento rapido. Il momento della tensione si è consumato all’interno del mezzo pubblico, dove l’individente ha puntato un giovane passeggero per compiere il furto. Quando il ragazzo ha opposto resistenza, l’uomo ha reagito colpendo il minore con una gomitata, cercando poi di scappare dal bus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione su bus a Trento: fermato il rapinatore di un minore

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