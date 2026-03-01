Accoltellamento sul bus fermato un 17enne | arrestati anche i genitori per aggressione ai Carabinieri

Un giovane di 17 anni è stato accoltellato su un autobus e fermato dalle forze dell’ordine. Contestualmente, i genitori del ragazzo sono stati arrestati per aver aggredito i Carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato in una zona cittadina, coinvolgendo un’intera famiglia e portando all’arresto di più persone.

Momenti di violenza e follia, con un giovane accoltellato e un'intera famiglia che finisce in arresto. Il caos si è scatenato ieri a Riolo Terme, poco prima delle 8, quando su un autobus di linea, carico di studenti, partito da Faenza e diretto all'istituto alberghiero, si sono vissuti attimi di.