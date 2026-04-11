La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 19 anni, appartenente alla famiglia Elia del Pallonetto, con l’accusa di aver aggredito un minore in Piazza Carolina il primo aprile scorso. L’arresto è stato effettuato in seguito alle indagini sull’episodio di violenza avvenuto in quella zona. La vicenda riguarda un episodio di aggressione che ha coinvolto un minorenne, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze dell’accaduto.

La Polizia di Stato ha arrestato Renato Elia, un diciannovenne della famiglia Elia del Pallonetto, con l’accusa di aver aggredito un minore in Piazza Carolina il primo aprile scorso. L’intervento è avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 aprile 2026, a seguito di un provvedimento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il fatto si è consumato nei pressi della sede della Prefettura, dove la vittima, un giovane minorenne, si trovava insieme ad altre persone. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’aggressione è scattata per un presunto sguardo di troppo. Il sospettato, che si era travestito per non essere riconosciuto, è giunto sul posto su un ciclomotore guidato da un complice ancora non identificato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione in Piazza Carolina: fermato il 19enne che sparò al minore

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