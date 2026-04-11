Aggressione in via Galilei | La sicurezza è un diritto Urgenti più pattugliamenti

Un episodio di aggressione si è verificato in via Galilei, portando alla richiesta di un incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Due rappresentanti di un partito politico hanno dichiarato che la sicurezza rappresenta un diritto e che la situazione attuale si è deteriorata al punto da rendere necessari più pattugliamenti nel quartiere. La discussione si concentra sulla percezione di crescente insicurezza nella zona.

"La sicurezza è un diritto: servono più pattugliamenti". A intervenire duramente sono Michele Novelli e Rossella Lera, esponenti di Patto per il Nord, che parlano apertamente di "una situazione ormai degenerata". "Ancora violenza a Massa. Lo scorso martedì, intorno alle 23.30, un cittadino è stato aggredito in via Galilei, a pochi passi dal centro storico, con un coltello a serramanico di almeno dieci centimetri puntato alla gola, con l’intento di estorcergli il telefono, unica cosa che aveva con sé. Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza urbana, tema sempre più sentito dalla popolazione. Questo non è un caso isolato – affermano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggressione in via Galilei: "La sicurezza è un diritto. Urgenti più pattugliamenti" Rafforzata la presenza della Polizia sull’Etna con pattugliamenti specializzati per garantire la sicurezza invernale.La Polizia di Stato ha rafforzato la propria presenza sull’Etna con un servizio dedicato alla sicurezza invernale, tornato in azione già dal primo... Sicurezza a scuola: a Trieste proseguono i pattugliamenti e il dialogo con gli istitutiA Trieste proseguono i controlli delle forze dell’ordine presso le scuole per garantire sicurezza. Si parla di: Aggressione in via Galilei: La sicurezza è un diritto. Urgenti più pattugliamenti; Coltello alla gola in centro, minacciato e rapinato mentre passeggia: In trappola con la scusa di una sigaretta.