Sicurezza a scuola | a Trieste proseguono i pattugliamenti e il dialogo con gli istituti

A Trieste le forze dell’ordine continuano a pattugliare le scuole per mantenere l’ordine. Le autorità rafforzano i controlli, ma anche il dialogo con gli istituti resta centrale. L’obiettivo è fare in modo che studenti e insegnanti si sentano più sicuri ogni giorno.

A Trieste proseguono i controlli delle forze dell’ordine presso le scuole per garantire sicurezza. Il Comitato provinciale punta su un approccio integrato tra vigilanza e prevenzione educativa. Per il Carnevale di Muggia, il biglietto d’ingresso rafforzerà la sicurezza. Garantire la serenità negli spazi educativi resta un obiettivo centrale per le istituzioni triestine. Come riportato dall’agenzia ANSA, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito sotto la guida del prefetto Giuseppe Petronzi per fare il punto sulle strategie di tutela negli istituti scolastici. Dall’incontro è emersa la conferma che la sorveglianza delle forze dell’ordine, attiva fin dai primi giorni di scuola, non subirà interruzioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il ministro dell’Interno Piantedosi e il ministro dell’Istruzione Valditara stanno lavorando a una direttiva condivisa sull’impiego dei metal detector nelle scuole.

Il ministro Valditara ha annunciato l’installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione finale.

