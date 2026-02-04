La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sull’Etna, con pattuglie specializzate per garantire la sicurezza dei turisti e degli appassionati di sci. Fin dal primo giorno di apertura della stazione di Piano Provenzana, gli agenti sono presenti sul territorio, pronti a intervenire in caso di emergenze o situazioni di rischio. La decisione mira a prevenire incidenti e a mantenere l’ordine durante l’afflusso di visitatori.

La Polizia di Stato ha rafforzato la propria presenza sull’Etna con un servizio dedicato alla sicurezza invernale, tornato in azione già dal primo giorno di apertura della stazione sciistica di Piano Provenzana. I poliziotti, specializzati in interventi in alta quota, operano con motoslitte e sci, coprendo le piste in un’area che si distingue per il suo fascino unico: sciare circondati dal mare, a pochi chilometri dall’acqua, mentre il vulcano si erge imponente sopra la neve. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli appassionati di sci e snowboard, prevenire incidenti e intervenire con tempestività in caso di infortuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rafforzata la presenza della Polizia sull’Etna con pattugliamenti specializzati per garantire la sicurezza invernale.

La Protezione Civile comunica che, nonostante la presenza di una colata lavica attiva in Valle del Bove, sul versante orientale dell'Etna, non sussistono rischi per i centri abitati.

Le organizzazioni sindacali e associative della Polizia di Avellino, tra cui Lisipo, Amici della Polizia e la Federazione Sicurezza e Difesa, riflettono sull'anno passato, evidenziando l'impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare la dignità degli operatori.

