Minorenne gambizzato in piazza Carolina a Napoli | fermato un 19enne

Un minorenne è stato ferito da colpi di arma da fuoco in piazza Carolina a Napoli, nel centro della città. L’episodio è avvenuto il 1° aprile e ha portato all’arresto di un 19enne, accusato di aver causato lesioni personali e di aver portato un’arma. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e hanno fermato il giovane sospettato.

Al 19enne vengono contestati i reati di lesioni personali e porto d'armi, commessi in piazza Carolina, nel cuore di Napoli, lo scorso 1° aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enne Sparatoria a piazza Carolina: fermato un 19enneC'è un fermato per la sparatoria di piazza Carolina, avvenuta nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile. Argomenti più discussi: Sparatoria a Napoli: minorenne gambizzato; Dalla lite per gli sguardi agli spari a Napoli, indaga la Mobile. Minorenne gambizzato in piazza Carolina a Napoli: fermato un 19enneAl 19enne vengono contestati i reati di lesioni personali e porto d'armi, commessi in piazza Carolina, nel cuore di Napoli, lo scorso 1° aprile ... fanpage.it Napoli, sparatoria di Piazza Carolina: arrestato il 19enne Renato EliaNapoli - Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 1° aprile in piazza Carolina, nel cuore di Napoli, a pochi metri dalla sede della ... cronachedellacampania.it Un ragazzo è stato colpito alle gambe e trasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni, a fare fuoco sarebbe stato un minorenne - https://nap.li/gr5Z - facebook.com facebook