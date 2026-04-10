Sparatoria a piazza Carolina | fermato un 19enne

Nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile si è verificata una sparatoria in piazza Carolina. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato un giovane di 19 anni in relazione all’incidente. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze o le eventuali motivazioni dell’accaduto. La scena è stata poi messa in sicurezza e le indagini sono ancora in corso.

C'è un fermato per la sparatoria di piazza Carolina, avvenuta nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile. Gli uomini della Squadra mobile, agli ordini del primo dirigente Mario Grassia, lo hanno eseguito a carico di un 19enne dei Quartieri spagnoli, R.E.. Al fermato la procura di Napoli contesta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli, sparatoria in piazza Carolina vicino alla prefettura, 16enne ferito alle gambe con diversi colpiNapoli, sparatoria in piazza Carolina vicino alla prefettura, 16enne ferito alle gambe con diversi colpi. Sparatoria in un'università in South Carolina: due vittimeDue persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University. Sparatoria di piazza Carolina, fermato in aeroporto il settimo pistolero Temi più discussi: Napoli, sparatoria in piazza Carolina: ferito un 16enne. I colpi esplosi da ragazzi in scooter; Ancora spari in piazza Carolina, 16enne raggiunto da diversi colpi; Napoli, sparatoria a Piazza Carolina: minorenne ferito alle gambe; Spari a piazza Carolina, 16enne ferito. Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enneLesioni gravi e gravissime aggravate dal metodo e dalla finalità camorristica. Sono queste le motivazioni che hanno spinto la Procura di Napoli a fermare il 19enne Renato Elia, ... ilmattino.it Nuova sparatoria a Napoli, esplosi oltre dieci colpi di pistola nella notteNeanche il tempo di fare i conti con l’agguato scattato in piazza Carolina, che in città si registra subito un nuovo raid. Ancora violenza e ancora il centro storico al centro ... ilmattino.it Palermo, 30 colpi di kalashnikov contro una rimessa d'auto Sparatoria a Sferracavallo... ARTICOLO+VIDEO - facebook.com facebook