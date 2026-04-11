Un uomo di 63 anni, attualmente sottoposto a misure cautelari domiciliari nella zona di Ostia Levante, è stato trasferito nel carcere di Rebibbia dopo aver aggredito verbalmente una troupe televisiva. L’incidente si è verificato durante un servizio in diretta, portando all’intervento delle forze dell’ordine e al successivo provvedimento di detenzione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra soggetti sottoposti a restrizioni e giornalisti.

Un uomo di 63 anni, che stava scontando una misura cautelare ai domiciliari nella zona di Ostia Levante, è stato trasferito d’urgenza nel carcere di Rebibbia dopo aver aggredito verbalmente una troupe televisiva. L’episodio si è verificato questo sabato 11 aprile 2026, mentre i giornalisti di Fuori dal Coro stavano realizzando un servizio riguardante le problematiche legate agli affitti non corrisposti nella zona litoranea. Dall’aggressione verbale al trasferimento in carcere. La dinamica del fatto ha preso il via quando il sessantatreenne, che risiedeva in un’abitazione riconducibile a un proprio parente per scontare una pena ricevuta nel 2024 per reati contro il patrimonio e legati allo spaccio di stupefacenti, è sceso improvvisamente in strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggredisce una troupe in diretta: finisce in carcere il 63enne ai

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