A Catanzaro, tre persone sono state rinviate a giudizio dopo aver molestato e picchiato una donna. La vicenda risale a qualche mese fa, quando le accuse di stalking e lesioni gravi sono state formalizzate contro di loro. Ora dovranno rispondere in tribunale di fronte a un giudice.

**Catanzaro, tre persone rinviate a giudizio per aver molestato e colpito una donna** A Catanzaro, il Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio di tre persone accusate di stalking e lesioni personali aggravate. I tre imputati, coinvolti in un caso di intimidazioni ripetute e condotte persecutorie, saranno processati per aver minacciato, seguito e aggredito un ex dipendente, con l’obiettivo di impedirgli di intraprendere un’istanza di fallimento contro la società per la quale aveva lavorato. L’udienza preliminare, prevista per il 19 marzo, rappresenta un passo importante nella procedura penale che si è aperta a causa delle azioni di un gruppo di persone che, secondo quanto rilevato dalle indagini, hanno cercato di influenzare o ostacolare la sua attività lavorativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Catanzaro, rinviati a giudizio tre imputati per stalking e lesioniIl gup del Tribunale di Catanzaro ha disposto il rinvio a giudizio per tre persone accusate di stalking e lesioni ai danni di un ex dipendente. Prima udienza il 19 marzo. catanzaroinforma.it

Catanzaro, minacce e lesioni a un ex dipendente: tre imprenditori rinviati a giudizioViolenza privata, minaccia e lesioni personali. Il gup del Tribunale di Catanzaro ha rinviato a giudizio una famiglia di imprenditori, Gennaro Giglio, Angela De Feo e il figlio Michele Giglio, dopo la ... msn.com

