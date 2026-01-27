17enne aggredisce gli agenti durante un controllo a Lecce trasportava droga nelle mutande | arrestato

Un giovane di 17 anni è stato arrestato a Lecce dopo aver aggredito due agenti durante un controllo di polizia. Durante l’intervento, il ragazzo trasportava droga nascosta nelle mutande. L’episodio evidenzia l’importanza di un’azione tempestiva e efficace delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

Un minore già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato a Lecce per aggressione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nel corso di un ordinario controllo delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato il 23 gennaio quando il giovane, accompagnato da un coetaneo incensurato, è stato sottoposto a verifica dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Gallipoli. L’intervento si è concluso con l’applicazione della misura precautelare degli arresti e il trasferimento del ragazzo in una comunità penale. La reazione violenta al controllo di polizia L’aggressione agli agenti Il rinvenimento della droga Perquisizione personale e sequestro L’arresto e le accuse Conseguenze per gli agenti e provvedimenti successivi La reazione violenta al controllo di polizia Il controllo è avvenuto nell’ambito dei servizi di monitoraggio del territorio disposti dal Questore di Lecce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

