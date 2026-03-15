Affari Tuoi De Martino-choc | esasperato da Andrea lascia lo studio

Ancora qui, tra pacchi e Dottore, la sfida alla fortuna. Ancora su Rai 1, ad Affari Tuoi, dove a condurre le operazioni c'è Stefano De Martino. La puntata è quella di sabato 14 marzo, la puntata del game-show che sera dopo sera traina in termini di share. Una puntata in cui c'era un concorrente che parlava troppo. Protagonista della serata è infatti Andrea, concorrente dell'Emilia Romagna, bartender con una laurea in ingegneria elettronica, arrivato in studio insieme al fratello Paolo. In gara con il pacco numero 12, il concorrente ha impostato subito la sua partita su toni molto personali, chiarendo fin dall'inizio di voler seguire una linea fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Una partita che prende una piega insolita ad Affari Tuoi, tra ringraziamenti lunghissimi e commenti ironici in studio. Il concorrente Andrea si lascia andare a ragionamenti e saluti senza fine, fino a spingere Stefano De Martino a uscire momentaneamente dallo facebook

Scusa @Corriere non per farmi gli affari tuoi: io qui la botta la vedo, ma la risposta dov’è x.com