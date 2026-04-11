Nella giornata si sono svolti colloqui per la pace in Pakistan tra rappresentanti di diversi Paesi, mentre Israele continua a rafforzare le sue operazioni contro Hezbollah. Nel frattempo, si sono intensificati i dibattiti sulla possibilità di utilizzare aerei senza carburante per le missioni militari. La situazione rimane tesa, con attenzione rivolta alle mosse delle parti coinvolte nella regione.

Tre settimane, massimo un mese. Tanto è la capacità degli aeroporti europei di fornire cherosene alle compagnie aeree. Il Financial Times dà conto di una lettera inviata da Aci Europe (l’associazione che rappresenta gli aeroporti europei) alla Commissione Ue nella quale si afferma che le scorte di carburante per aerei si stanno esaurendo e si rischia una carenza nelle prossime tre settimane. Lo stretto di Hormuz rappresenta la via di transito per circa il 40% delle forniture mondiali di carburante per velivoli. L’Europa importa dal Golfo Persico il 43% del suo fabbisogno annuale di jet fuel. Inoltre, l’attività di raffinazione negli impianti europei è già al massimo e quindi non è possibile spingerla oltre. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Aerei senza benzina per i raid di Netanyahu

Iran, raid aerei contro i siti petrolchimici di Mahshahr: le immaginiLe immagini riprese dagli utenti e pubblicate sui social media mostrano del fumo denso provenire dal complesso petrolchimico di Mahshahr dopo gli...

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Temi più discussi: Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali; Caos voli, guerra del carburante: rifornimenti a rischio. Attesa oggi la nave con il cherosene per gli aerei; L'aeroporto di Brindisi ha finito il carburante, altri sei scali italiani razionano i rifornimenti: che succede ai voli; Carburante a rischio. Prime limitazioni per 4 aeroporti italiani.

Europa senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportualiL’Europa potrebbe rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: a lanciare l’allarme è l’Aci Europe, associazione di categoria che rappresenta gli operatori aeroportuali dell’Unione Europea ... tpi.it

Carenza di carburante per i voli europei, quali sono i rischi? Tutti i possibili scenariDalla semplice ottimizzazione delle rotte alla cancellazione di voli: tutti gli scenari possibili per la crisi del carburante aereo ... ilfattoquotidiano.it

Aerei senza cherosene. Giuricin: “Non è una crisi sistemica. L’America mercato alternativo” x.com

C’è il rischio concreto di una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei negli aeroporti europei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. A lanciare l’allarme è Aci Europe (il Consiglio Internazionale degli Aeroporti) che i - facebook.com facebook