afghanistan rappresaglia contro il pakistan per i raid aerei

La tensione tra Pakistan e Afghanistan continua a salire, dopo che Islamabad ha condotto raid aerei su diverse città afghane, tra cui Kabul. Gli attacchi sono avvenuti all’inizio della settimana e hanno colpito obiettivi del governo talebano. La situazione resta calda e senza segnali di de-escalation.

Resta altissima la tensione tra Pakistan e Afghanistan. All’inizio della settimana Islamabad ha bombardato le principali città afghane, inclusa la capitale Kabul, colpendo obiettivi del governo talebano. L’Afghanistan ha risposto nelle scorse ore con operazioni offensive su larga scala contro le basi militari pakistane e le installazioni militari lungo la linea Durand. Il governo di Kabul ha affermato che “fino a 55” soldati pakistani sono stati uccisi, i corpi di 23 sono stati portati in Afghanistan, mentre un numero imprecisato di soldati è stato catturato. Le autorità pakistane hanno replicato affermando che 133 talebani afghani sono stati uccisi e più di 200 sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Pakistan conduce degli attacchi aerei nell’est dell’AfghanistanIl 22 febbraio il Pakistan ha annunciato di aver condotto degli attacchi aerei contro gruppi armati in Afghanistan, vicino al confine tra i due paesi.

Nangarhar, raid aerei: Pakistan sotto accusa, civili nel mirino.Nangarhar al Centro di una Escalation: Raid Pakistan e Timori per le Vittime Civili La provincia di Nangarhar, in Afghanistan, è tornata ad essere...

Afghanistan-Pakistan Border Clashes: 58 Pakistani Soldiers Reportedly Killed

Il Pakistan bombarda l’Afghanistan: La pazienza è finita, ora è guerra aperta. Scontri al confineIl Pakistan ha bombardato nella mattinata di oggi, 27 febbraio, le province afghane di Kabul, Kandahar e Paktika ... fanpage.it

C'è una nuova guerra, da oggi: il Pakistan ha bombardato l'AfghanistanLe forze di Islamabad hanno attaccato le città di Kabul e Kandahar, dopo gli scontri avvenuti al confine. Ancora difficile quantificare il numero delle vittime. Dalla linea di Durand alla tregua frag ... today.it

ITALIA-MONDO | Raid aerei pakistani su Kabul, Kandahar e Paktika dopo gli scontri al confine con i talebani. Il ministro della Difesa: “La pazienza è finita”. L’Afghanistan risponde con operazioni di rappresaglia - facebook.com facebook

Kabul sotto le bombe, raid tra Afghanistan e Pakistan: le immagini degli attacchi x.com