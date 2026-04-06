Iran raid aerei contro i siti petrolchimici di Mahshahr | le immagini

Nelle ultime ore, sui social sono apparse immagini di fumo denso proveniente da un complesso petrolchimico nella provincia del Khuzestan, in Iran. Fonti locali riferiscono che l’area ha subito raid aerei, che hanno colpito i siti petrolchimici di Mahshahr. Le fotografie mostrano chiaramente le conseguenze degli attacchi, con colonne di fumo che si alzano sopra la struttura industriale. Al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle cause o sui responsabili degli attacchi.

Le immagini riprese dagli utenti e pubblicate sui social media mostrano del fumo denso provenire dal complesso petrolchimico di Mahshahr dopo gli attacchi avvenuti nella provincia del Khuzestan, in Iran. Trump vuole uscire dalla Nato? Prendiamo la palla al balzo e trattiamo una pace dignitosa con i russi Per i trumpiani la guerra all’Iran è una Crociata: sconfessano il Vaticano e paragonano il tycoon a “Gesù che guida la lotta tra il bene e il male” Cuba libera 2.010 detenuti per la Settimana Santa. Gli esuli: “Parte della contrattazione con gli Usa” Vucic avverte Orban: “Trovato esplosivo vicino a un gasdotto diretto in Ungheria”. E Budapest accusa l’Ucraina Trump come Dottor Jekyll e Mister Hyde: dà dei bastardi agli iraniani poi parla di “accordo vicino”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, raid aerei contro i siti petrolchimici di Mahshahr: le immagini Iran, raid contro i siti petrolchimici di Mahshahr: almeno 5 mortiI media statali iraniani denunciano che cinque persone sono state uccise nei raid contro gli impianti petrolchimici di Mahshahr. Iran, raid aerei israeliani su Teheran: colpiti siti militariNel settimo giorno di guerra tra Israele e Iran, il conflitto continua ad allargarsi e ad aumentare di intensità. Temi più discussi: Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; Medio Oriente, la minaccia di Trump: 'L'Iran ha 48 ore per un accordo altrimenti sarà l'inferno' - LIVEBLOG; Iran: abbattuto un secondo jet da combattimento USA; Oltre 2000 i morti iraniani dall'inizio della guerra. A Islamabad, ipotesi Hormuz come Suez. Guerra, l'Iran attacca base americana in Arabia Saudita: feriti 12 soldatiUn attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave. Lo riportano i media ... msn.com Wsj: «Colpito un cruciale aereo-sentinella Usa. Anche gli Houthi in guerra: «Primo attacco contro Israele»Si allarga ancora il conflitto, migliaia di marines nel Golfo. Attacco iraniano sulla base statunitense in Arabia Saudita: feriti 12 militari americani ... unionesarda.it L’Iran non sarebbe disposto a riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio di una “tregua temporanea”. Lo ha dichiarato a Reuters online un alto funzionario iraniano, rimasto anonimo, sottolineando che Teheran ritiene Washington non pronta a un cessate il fuoc facebook MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com