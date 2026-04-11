Un giovane talento delle giovanili nerazzurre ha espresso la propria determinazione a conquistare il titolo di campione con l’Inter. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni della FIGC, ha dichiarato il suo desiderio di vincere con il club in futuro, lasciando intendere anche i progetti per il domani. Le sue parole riflettono l’ambizione di un giocatore che si sta facendo strada nel settore giovanile della squadra.

Inter News 24 Adomavicius, parla il grande talento delle giovanili nerazzurre ai microfoni della FIGC: ecco tutte le sue parole. È arrivato all’Inter con i gradi di grande talento, e sin qui sta mantenendo anche nettamente le attese. Il giovane difensore centrale, un « piccolo gigante di quasi due metri classe 2009 », è diventato rapidamente un punto fermo del settore giovanile nerazzurro, dimostrando una maturità superiore alla sua carta d’identità. Il lituano si è raccontato per il sito ufficiale della FIGC, ripercorrendo i suoi primi passi in Italia e l’impatto con una realtà prestigiosa come quella milanese. Il suo percorso è una crescita costante, che lo vede protagonista sotto la guida di Simone Fautario.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adomavicius, parla il piccolo gigante dell’Inter: «Voglio vincere il campionato con i nerazzurri. In futuro invece…»

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