Bisseck a Sky | Sogno il Mondiale e voglio vincere trofei con l’Inter Tra scudetto e Champions League scelgo…

Bisseck, difensore dell’Inter, ha condiviso le sue ambizioni in vista della partita contro il Borussia Dortmund in Champions League. Ha espresso il desiderio di vincere trofei con la squadra e di conquistare il Mondiale, sottolineando l’importanza di questa sfida per il suo percorso professionale. Le sue parole riflettono la determinazione e l’impegno nel perseguire obiettivi di rilievo con l’Inter.

Bisseck, difensore dell'Inter, ha presentato a Sky la gara di domani contro il Borussia Dortmund in Champions League: le dichiarazioni. La vigilia di Borussia Dortmund-Inter vede protagonista Yann Bisseck. Il difensore tedesco, che torna nella sua terra natia per l'ultimo e decisivo match della fase campionato di Champions League, ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport al fianco del tecnico Cristian Chivu. L'Inter, forte del primato in Serie A con 52 punti, cerca ora l'impresa europea al Signal Iduna Park. Bisseck presenta la sfida col Borussia Dortmund a Sky. Ti senti un po' a casa tornando in Germania? Che sensazioni hai? « Vediamo domani, ma è sempre un piacere giocare in Germania perché ho vicini i miei amici e la mia famiglia.

