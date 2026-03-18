In diversi quartieri delle città sudamericane, gatti randagi si muovono tra le strade e i parchi con ferite che non si rimarginano. Questi animali, apparentemente innocui, sono spesso portatori di un nemico invisibile. Un semplice contatto con i gatti può rappresentare un rischio per la salute umana, poiché alcuni di essi ospitano infezioni non visibili a occhio nudo.

Nei quartieri delle città sudamericane, gatti randagi apparentemente innocui si aggirano tra le strade e i parchi con ferite che non guariscono, inconsapevoli portatori di un nemico invisibile. Negli ultimi mesi, gli esperti di sanità pubblica in Sud America hanno acceso i riflettori sul Sporothrix brasiliensis, un fungo “mangia-pelle” capace di passare dai gatti all’uomo. Secondo quanto raccolto da La Stampa, i casi confermati in Uruguay, soprattutto nei dipartimenti di Maldonado e Rocha, hanno spinto le autorità a rafforzare la sorveglianza epidemiologica per evitare la diffusione dell’infezione. Questo microrganismo non è un fungo qualunque: è un maestro del camuffamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è un nemico invisibile nei gatti randagi: cosa si nasconde davvero sotto il loro manto e perché un semplice contatto può diventare pericoloso

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