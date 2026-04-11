Adinolfi contro Le Iene dall’aggressione alle polemiche | cosa c’è dietro il video virale

Negli ultimi giorni si è diffuso un video che mostra un episodio tra il giornalista e un inviato di un programma televisivo a Prato. In seguito all’episodio, il giornalista ha pubblicato un post su Instagram, nel quale ha accusato l’intera redazione del programma di aver partecipato o favorito l’aggressione. La vicenda ha suscitato numerose reazioni e polemiche sui social, portando alla luce un confronto tra le parti coinvolte.

Scontro tra Mario Adinolfi e Le Iene, il giornalista aggredisce un inviato a Prato, difendendosi con un post su Instagram in cui accusa tutta la redazione del programma Doveva essere un confronto, l’ennesimo, su un’inchiesta che va avanti da mesi. Si è trasformato invece in uno scontro fisico ripreso dalle telecamere e rilanciato sui social, diventando in poche ore un caso mediatico.Al centro c’è Mario Adinolfi, protagonista di un acceso faccia a faccia con un inviato de Le Iene. Le immagini e i video, circolati rapidamente online, mostrano il momento in cui l’inviato tenta di avvicinarlo, a Prato, successivamente alla presentazione del programma elettorale dell sua candidatura a sindaco.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Adinolfi contro Le Iene, dall’aggressione alle polemiche: cosa c’è dietro il video virale “Mani addosso davanti a tutti”. Adinolfi contro Le Iene, aggressione shock in strada: il videoPrato, sabato 11 aprile 2026: la campagna per le amministrative si è improvvisamente accesa davanti all’Art Hotel Museo, dove il candidato sindaco... “Mani addosso davanti a tutti”. Adinolfi contro Le Iene, aggressione shock in stradaLa cronaca elettorale di Prato si tinge di toni decisamente accesi e surreali a causa di un episodio che ha visto come protagonista Mario Adinolfi,...