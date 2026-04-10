Un nuovo capitolo si apre nella vicenda di madre e figlia trovate avvelenate, con il padre che ha annunciato una decisione cruciale. La procura ha disposto un'analisi approfondita sui residui trovati sui corpi, mentre gli inquirenti stanno verificando le chiamate e i messaggi recenti tra i membri della famiglia. La settimana prossima potrebbe portare nuovi sviluppi, ma ancora mancano risposte definitive sulle cause dell’intossicazione.

C’è un dettaglio che continua a sfuggire, un vuoto nella memoria che pesa quanto un macigno in un’indagine già densa di ombre. Una cena, una famiglia, poi il buio. Nel cuore del Molise, a Pietracatella, il caso che ha sconvolto una comunità intera si arricchisce di nuovi sviluppi, mentre gli investigatori stringono il cerchio attorno a ciò che, sempre più, appare come qualcosa di ben diverso da una tragedia domestica. Duplice omicidio Pietracatella: il cambio di avvocato. Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella. Come riporta Leggo, Gianni Di Vita, ex sindaco e commercialista, ha deciso di cambiare difensore proprio nel momento più delicato delle indagini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Madre e figlia avvelenate, arriva la decisione del padre: il colpo di scena

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Madre e figlia avvelenate con la ricina: padre e sorella in Questura per l'interrogatorioE’ in corso da alcuni minuti, in questura a Campobasso, l’interrogatorio di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice .

Madre e figlia avvelenate dalla ricina, cos’è e dove si trova il veleno - 01/04/2026

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La terribile storia di violenza da parte della madre venuta alla luce dopo che la bimba di 10 anni ha raccontato tutto a una zia - facebook.com facebook

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