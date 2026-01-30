Dopo settimane di silenzio, Gerry Scotti rompe gli indugi e decide di parlare. La sua voce si fa strada tra le voci di corridoio e le critiche, portando chiarezza su alcuni aspetti della sua vita e della sua carriera. Un gesto che sorprende molti, ma che anche riaccende il dibattito attorno al volto noto della televisione italiana.

Il muro di silenzio eretto attorno a uno dei volti più amati della televisione italiana continua a sgretolarsi, ma non nel modo sperato dai suoi detrattori. Dopo le voci di Cristina Cellai, Ludmilla Radchenko e Giulia Montanarini, anche Vincenza Cacace ha deciso di esporsi pubblicamente. La tempesta mediatica, innescata dalle pesanti insinuazioni di Fabrizio Corona su presunte relazioni tra Gerry Scotti e “più di trenta letterine” ai tempi di Passaparola, si scontra ora con la ferma smentita di chi quegli studi li ha vissuti quotidianamente. Con un messaggio cristallino affidato ai social, la Cacace non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Dopo quello che sto leggendo in questi giorni voglio dire che ho lavorato con Gerry diversi anni, prima Passaparola poi La Corrida, ed è una persona perbene, un professionista serio e mai ha avuto comportamenti inadeguati nei miei confronti”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Passaparola, la letterina rompe il silenzio su Gerry Scotti: “Adesso parlo io”

Approfondimenti su Passaparola Gerry Scotti

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha deciso di parlare apertamente, affrontando temi come gli arbitri e la classifica.

Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, racconta al Corriere come sono andate davvero le cose con Gerry Scotti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Passaparola Gerry Scotti

Argomenti discussi: Caso Gerry Scotti, interviene l'ex letterina Cristina Cellai: Ho scritto a Fabrizio Corona, la testimonianza che smonta lo scandalo; Gerry Scotti, parla l’ex Letterina Cristina Cellai: Ho scritto a Corona per dire la verità; Gerry Scotti sulle dichiarazioni di Corona: Le mie presunte relazioni con 30 Letterine? Fake news. L'amarezza che provo non è solo per me; Passaparola, ricordi tutte le Letterine di Gerry Scotti? Chi erano e che fine hanno fatto.

Il tempo mi ha dato ragione: ex Letterina parla dopo le accuse di Corona a Gerry ScottiUn'ex Letterina rompe il silenzio su Passaparola dopo Falsissimo e le accuse di Fabrizio Corona a Gerry Scotti. donnaglamour.it

L'ex letterina di Passaparola ed ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Montanarini difende Gerry Scotti: Come un padreAnche Giulia Montanarini difende Gerry Scotti dalle accuse di Fabrizio Corona. comingsoon.it

Daniela Bello, ex letterina di Passaparola, prende posizione contro le accuse di Corona: “Gerry Scotti è sempre stato corretto. Mai ricevuto avance”. “Il ‘sistema Gerry’ non è mai esistito”. Racconta la sua versione e smentisce ogni insinuazione. - facebook.com facebook

Ex Letterina di Passaparola Cristina Cellai: #GerryScotti scherzava con noi, ma non ci ha mai provato" x.com