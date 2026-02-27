Il padre di un ragazzo di 16 anni, morto a Crans-Montana, ha preso la parola durante il Festival di Sanremo, rompendo il silenzio con un messaggio diretto. In quel momento, il palco dell’Ariston si è trasformato in un luogo di riflessione collettiva, mentre si svolgeva un omaggio a una tragedia che ha coinvolto il giovane. La scena è stata caratterizzata da un intervento che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Durante il Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston è diventato per alcuni minuti uno spazio di raccoglimento pubblico, segnato da un omaggio che ha richiamato alla memoria la tragedia di Crans-Montana. Achille Lauro ha scelto di interpretare “Perdutamente” come dedica alle giovani vittime del rogo di Capodanno, offrendo un momento di forte impatto emotivo per chi, da allora, convive con un’assenza quotidiana. La scelta del brano non è apparsa casuale: “Perdutamente” era già stato legato, in passato, al ricordo di Achille Barosi, accompagnando l’ultimo saluto attraverso la testimonianza della madre. Con l’esibizione all’Ariston, la canzone ha assunto un significato ulteriore, diventando un riferimento anche per le famiglie coinvolte nella vicenda di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Adesso parlo io". Il papà del 16enne morto a Crans rompe il silenzio su Achille Lauro a Sanremo

La mamma del 16enne morto a Crans interviene su Achille Lauro

#giovanni tamburi, il papà ringrazia Achille Lauro: «Ci ha fatto commuovere. L'esibizione a #sanremo un'emozione forte» x.com