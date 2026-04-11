Adeguamento antincendio edifici scolastici | nuova tempistica in due fasi Scia parziale entro nove mesi e scadenza al 2027

Un nuovo decreto del Ministero dell'Interno, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2026, stabilisce le nuove tempistiche per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici. La normativa prevede una prima fase di verifica con una Segnalazione certificata di inizio attività parziale entro nove mesi e una scadenza finale fissata al 2027. Questa disposizione riguarda gli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado.

Arriva un aggiornamento cruciale per l'edilizia scolastica. Il decreto del Ministero dell'Interno, emanato in accordo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2026, ridisegna il percorso per la messa in regola degli stabili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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