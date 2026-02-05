L’assessore Vincenzo Santagada annuncia che entro l’estate saranno aperti due lotti dei lavori alla Villa Comunale di Napoli. Dopo mesi di attese e rallentamenti, i lavori stanno procedendo e la data di consegna si avvicina. Santagada ha confermato che entro l’estate sarà possibile visitare i primi due settori del parco, mentre il resto dei lavori prosegue secondo il nuovo cronoprogramma.

Tempo di lettura: < 1 minuto Cantiere della Villa Comunale, l’assessore Vincenzo Santagada fissa la nuova scadenza: “ Entro l’estate sarà aperto il primo e secondo lotto”. Cittadini e associazioni rumoreggiano, per il protrarsi dei lavori. Le prime aree sono state chiuse nel giugno 2024. Nel tempo, il Comune di Napoli ha annunciato la riapertura entro l’anno scorso. “C’è stato un ritardo – dichiara l’assessore comunale al Verde – u n po’ perché la Sopritendenza ci ha bloccato alcune cose, alcune problematiche, siamo andati a scavare e abbiamo trovato un po’ di tutto”. Santagada risponde a margine di un consiglio municipale del Vomero Arenella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavori Villa Comunale a Napoli, Santagada fissa nuova scadenza: “Entro l’estate aperti due lotti”

Approfondimenti su Villa Comunale Napoli

A Roma sud si prepara una nuova piscina comunale, con lavori previsti entro la fine del 2026.

Questa estate partono i lavori per trasformare Piazza Alessandria in zona 30.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Villa Comunale Napoli

Argomenti discussi: Nuovo ascensore in Villa comunale; Il mercato del martedì resta alla villa comunale: c'è la proroga; Consiglio comunale del 3 febbraio; Roseto, al via i lavori per illuminazione e climatizzazione della Villa.

Roseto, al via i lavori per illuminazione e climatizzazione della VillaA Roseto partono i lavori da 60mila euro per illuminazione e climatizzazione della Villa Comunale: nuovi impianti, sala espositiva e valorizzazione culturale ... abruzzonews.eu

Chiusa la villa comunale per lavori di sicurezza, l'opposizione: «Rischi ignorati per mesi»Dapprima la denuncia da parte di due ambientalisti, poi il sopralluogo dei vigili del fuoco e, infine, la relazione consegnata al Comune per la messa in sicurezza di alcuni alberi che necessitavano di ... ciociariaoggi.it

Villa Lempa, dissesto idrogeologico: iniziati i lavori nel tratto del torrente Vibrata facebook